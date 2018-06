quote: Bakker88 schreef op 7 jun 2018 om 20:30:

Daarom ging Commerzbank afgelopen week ineens zo hard omhoog. Is goed voor de aandeelhouders. Het zou ook mooi zijn als ING en ABN het voorbeeld zou volgen. 1 grote Nederlandse superbank. De Duitsers geven het voorbeeld.

Ja en dan heb je wanbeleid bij die ene grote Nederlandse bank, en is direct Nederland failliet omdat de bank gered moet worden. En aangezien wanbeleid eerder regel dan uitzondering is, lijkt mij dat geen goed idee.Deutsche Bank kan natuurlijk niet anders dan gaan fuseren. Maar of de aandeelhouders hiervan profiteren is maar de vraag.