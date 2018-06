Roelf de Boer benoemd bij Value8

Gepubliceerd op | Views: 226 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - De aandeelhouders van Value8 hebben op de jaarvergadering ingestemd met de benoeming van oud-minister Roelf de Boer tot president-commissaris van de investeringsmaatschappij. De Boer is de opvolger van Jaap van Duijn, die na de aandeelhoudersvergadering aftrad.

Volgens Value8 was 56,5 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd en werd met overgrote meerderheid ingestemd met alle agendapunten. Volgens het bedrijf is met de afronding van de jaarrekening 2017, de stelselwijziging, de goede cijfers over 2017 en de sterke balansverhoudingen, de rust rond Value8 wedergekeerd.