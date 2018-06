Wessanen keert terug in MidKap

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - Natuurvoedingsproducent Wessanen promoveert naar de MidKap-index op de Amsterdamse beurs. Daarnaast worden B&S Group en NIBC Holding opgenomen in de AScX-index. Dat maakte beursexploitant Euronext donderdag bekend bij zijn herweging.

De wijziging gaat in vanaf maandag 18 juni. Wessanen was eerder ook al opgenomen in de MidKap. De AscX is een graadmeter voor kleinere fondsen. Avantium en Wessanen verdwijnen uit die lijst. Uit de MidKap worden verder geen namen geschrapt. De samenstelling van de AEX blijft onveranderd.