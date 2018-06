Leasebedrijf ICLH neemt Westlease over

Gepubliceerd op | Views: 169

WAALWIJK (AFN) - International Car Lease Holding (ICLH) neemt het Belgische autoleasebedrijf Westlease over. Via die deal breidt ICLH, dat bestaat uit DirectLease, J&T Autolease en Van Mossel Autolease, zijn vloot uit tot ruim 70.000 voertuigen. Westlease is goed voor zo'n 5200 wagens.

,,De markt in België is veel meer in beweging dan in Nederland en we zien er veel groeimogelijkheden, zowel bij de lease- als dealertak'', zegt Eric Berkhof, algemeen directeur van Van Mossel Automotive Groep. Hij is mede-eigenaar van ICLH. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Na de overname zullen alle medewerkers in dienst blijven.

Het gaat overigens om branchegenoten van autoleasemaatschappij LeasePlan. Dat bedrijf heeft plannen om een beursnotering in Amsterdam aan te vragen. Dat gebeurt op zijn vroegst na de zomer, werd in april bekend.