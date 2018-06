VNV leden hebben aangegeven dat zij het CAO voorstel met terugwerkende kracht willen accepteren. Dat houdt natuurlijk niet enkel het geld in maar vooral de arbeidsvoorwaarden betreffende de werk- en rusttijden.

Mogelijk is de achterban het zat om het geld in Amsterdam te verdienen om dan maar in Parijs uit te geven.

Geen onredelijk verlangen. Jammer dat er mogelijk ook bij KLM werkonderbrekingen aankomen.