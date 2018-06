Cao-akkoord KLM afgewezen door leden VNV

Gepubliceerd op | Views: 641 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - De leden van pilotenvakbond VNV hebben het vorige maand bereikte cao-akkoord met KLM in de huidige vorm afgewezen. De achterban van de bond heeft nog aanvullende eisen. Op een ledenraadsvergadering hierover dreigden de piloten zelfs al met werkonderbrekingen.

Het punt dat wrevel oproept is de werkdruk. Daarover staan in de cao wel afspraken maar die gaan pas halverwege 2019 in. De piloten willen echter dat ze al met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 gelden. In dat geval zouden de piloten voor te veel gewerkte tijd in de afgelopen maanden extra vrije dagen moeten ontvangen, iets dat KLM veel geld zou kunnen kosten.

,,Om te laten zien dat het menens is, heeft de ledenraad het bestuur van de bond de opdracht gegeven een algemene vergadering uit te schrijven met als onderwerp werkonderbrekingen om deze aanvullende eis bij KLM af te dwingen'', staat in een verklaring van de VNV.

Afwachten

Het beoordelingsproces van het cao-akkoord bij de bond is nog niet ten einde. Binnenkort wordt er weer over vergaderd. De VNV gaat pas terug naar KLM als het hele akkoord is behandeld en is afgestemd of aangenomen, al dan niet in gewijzigde vorm.

KLM zegt kennis genomen te hebben van de ontwikkelingen bij de pilotenbond. Maar de luchtvaartmaatschappij wil voor een echte reactie de definitieve uitspraak van de vakbondsleden afwachten. Over het dreigement van werkonderbrekingen zegt een woordvoerster dat dergelijke acties niet in het belang zouden zijn van zowel het bedrijf als de passagiers.