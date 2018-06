Gepubliceerd op | Views: 1.008 | Onderwerpen: rente

ANKARA (ANP/BLOOMBER/RTR) - De Turkse centrale bank heeft zijn belangrijkste rentetarief opnieuw behoorlijk opgeschroefd in een poging de vrije val van de lira te stoppen. Het is al de derde renteverhoging in twee maanden. Bij de bank wordt momenteel alles op alles gezet om grote economische problemen in Turkije zoveel mogelijk af te wenden.

De waarde van de lira is de laatste tijd flink gezakt, met als gevolg dat de al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor mensen in het land steeds duurder wordt.

Het belangrijkste rentetarief gaat met 1,25 procentpunten omhoog naar 17,75 procent, meer dan waar economen gemiddeld op rekenden. Eind vorige maand hield de centrale bank ook al een speciaal spoedberaad. Daarin werd besloten de rente met 3 procentpunten op te schroeven. Die forse rentestap bleek evenwel niet voldoende.

Grote twijfel

In de financiële wereld leeft grote twijfel over de toenemende invloed van president Recep Tayyip Erdogan op het monetaire beleid in het land. Ook zijn veel kenners er nog niet van overtuigd dat de centrale bank erin gaat slagen om de stevige inflatie in Turkije een halt toe te roepen. De koers van de lira veerde kort na het rentebesluit wel bijna 2 procent op.

Erdogan zelf zei overigens voor de vorige renteverhoging nog dat hij een fel tegenstander is van renteverhogingen door de centrale bank. Kenners denken evenwel dat dit de enige manier is om de economische problemen in het land aan te pakken. Erdogan gaf de centrale bank er de schuld van dat onder meer gewone Turken in de problemen komen door de renteverhogingen. Daardoor zouden zij hun kapitaal massaal naar het buitenland verplaatsen.