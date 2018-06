'Wall Street blijft dicht bij huis'

Gepubliceerd op | Views: 454

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen donderdag naar verwachting zonder grote bewegingen aan de handel. Veel aandacht zal uitgaan naar financiële fondsen nu er signalen zijn dat de Europese Centrale Bank gaat beginnen met de afbouw van zijn omvangrijke opkoopbeleid. In de aanloop naar de G7-top lijken geopolitieke handelsspanningen iets af te nemen.

De Belgische hoofdeconoom Peter Praet zei woensdag dat de Europese Centrale Bank binnenkort knopen doorhakt. In navolging van banken en verzekeraars op de Europese beurzen zaten onder meer Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. en Wells Fargo voorbeurs bij de stijgers.

Geopolitiek lijken de spanningen tussen de Verenigde Staten en China iets af te nemen. Het Chinese ministerie van Handel benadrukte een verdere escalatie van het handelsconflict met de Amerikanen te willen vermijden en toonde zich bereid de import uit de VS op te voeren. Het protectionistische beleid van Donald Trump zal ook het belangrijkste onderwerp zijn op de topconferentie van de G7, de zeven belangrijkste Westerse economieën, die vrijdag en zaterdag in Canada plaatsvindt.

Google

Een ander teken van verbeterde relaties is de beëindiging van Amerikaanse sancties tegen het Chinese ZTE. De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross bevestigde donderdag dat er een akkoord is met het smartphone- en telecombedrijf. Dat is ook goed nieuws voor de Amerikaanse bedrijven Qualcomm en Google, waarvan ZTE respectievelijk chips en het besturingssysteem Android afneemt.

Google staat volgens de Britse zakenkrant Financial Times wel een nieuwe Europese miljardenboete te wachten wegens concurrentievervalsing. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times kan de boete oplopen tot een tiende van de jaaromzet van Google-moeder Alphabet. De technologiereus kreeg vorig jaar al een boete van 2,4 miljard dollar opgelegd.

Fortive

Johnson & Johnson maakte bekend zijn tak voor desinfectiemiddelen aan de Amerikaanse industrietoeleverancier Fortive te verkopen voor 2,7 miljard dollar.

Woensdag eindigden de effectenbeurzen met duidelijke plussen. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 25.146,39 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2772,35 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7689,24 punten.