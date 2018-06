Bonden willen niet wachten op Air France

Gepubliceerd op | Views: 572

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse luchtvaartvakbonden vinden het onacceptabel om te moeten wachten op een oplossing voor het loonconflict bij Air France tot luchtvaartcombinatie Air France-KLM een nieuwe topman heeft. De tijdelijke top wil eerst een definitieve vervanger voor de opgestapte Jean-Marc Janaillac vinden voor er knopen worden doorgehakt.

,,Het is absoluut uitgesloten dat we de hele zomer gaan zitten wachten", zegt een vertegenwoordiger van vakbond SUD Aérien. Vrijdag nemen de bonden een beslissing over de volgende stap in het conflict dat al voor honderden miljoenen euro's aan stakingen opleverde.

De positie van Janaillac is opgeknipt zolang er geen definitieve oplossing is. Anne-Marie Couderc is voorlopig niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur, een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris. Zij blijft volgens de bonden benadrukken dat ze geen mandaat heeft voor beslissingen over het loonconflict. ,,Maar we moeten de gesprekken hervatten", aldus de bondszegsman.