Wiebes: gaswinning mogelijk sneller omlaag

Stikstof toevoegen aan gas? Ik betaal € 2,40 per liter voor water toegevoegd aan vlees en drink water voor 80 cent de duizend liter. Slachthuizen maken winst op water.



10 tot 20% N2 aan mijn gas volume toevoegen kan ik weer 10 tot 20% meer gas aankopen om me tenen warm te houden. Dus uw gas rekening gaat op met zo'n 20 % wat puur winst is voor de belasting dienst.

De verbranding zal wel met veel stikstof oxides producties verlopen, dat is dat smerige bruine zeer giftige gas. Dus volks vergiftiging door de belastingdienst?