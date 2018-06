Sanoma ziet ruimte voor overnames

Gepubliceerd op | Views: 326

HELSINKI (AFN) - Sanoma heeft volgend jaar 300 miljoen tot 400 miljoen euro beschikbaar voor overnames. Die verwachting sprak het Finse mediabedrijf uit in aanloop naar een investeerdersdag. Sanoma stelt zich te willen blijven richten op zijn klanten, solide winstgevendheid en het verbeteren van zijn kasstroom.

De prognoses voor dit jaar hield Sanoma gelijk, op een iets lagere omzet dan afgelopen jaar. De operationele brutowinstmarge komt volgens de onderneming uit rond 14 procent.

Sanoma is actief in thuisland Finland, België en Nederland. Hier is het bedrijf onder meer bekend van nieuwssite Nu.nl.