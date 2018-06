AEX opent met winst

Gepubliceerd op | Views: 188

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen in het groen. Beleggers schoven handelszorgen aan de kant en trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak werd het jaarbericht van Lucas Bols positief ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent hoger op 564,53 punten onder aanvoering van de banken en verzekeraars. De MidKap dikte 0,3 procent aan tot 808,03 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,5 procent bij. De beurs in Londen had te maken met een storing.

Bij de kleinere bedrijven won Lucas Bols 2,5 procent. De drankenproducent behaalde in het voorbije boekjaar een derde meer winst. De verbetering was grotendeels te danken aan een eenmalige belastingmeevaller van 5,6 miljoen euro. Het bedrijf zag zijn jaarwinst stijgen van 15,1 miljoen tot 20,4 miljoen euro. De omzet ging met 14,5 procent omhoog.