Curetis met diagnosesysteem naar VS

Gepubliceerd op | Views: 654 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Curetis brengt zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten op de markt. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf gaat tegelijkertijd cartridges leveren voor de diagnosticering van infecties in de onderste luchtwegen.

Curetis kreeg in april van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring om het Unyvero-systeem met deze cartridge op de markt te brengen. Het bedrijf maakt ook cartridges voor de diagnosticering van andere ziektes, maar die hebben nog geen goedkeuring voor de Amerikaanse markt.

Tot eind dit jaar heeft Curetis zichzelf ten doel gesteld veertig tot vijftig Unyvero-systemen te leveren. Na een vol jaar beschikbaarheid op de Amerikaanse markt moeten dat er zestig tot tachtig zijn.