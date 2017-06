'Wall Street wacht op Super Thursday'

Gepubliceerd op | Views: 546

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lijken woensdag vrijwel onveranderd te gaan beginnen. Beleggers kijken uit naar donderdag. Dan vinden de Britse verkiezingen plaats en is er een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast kunnen verhoren van voormalig FBI-directeur James Comey die dag de positie van president Donald Trump mogelijk verder onder druk zetten.

Op Wall Street wordt donderdag al omschreven als 'Super Thursday' in verband met de gebeurtenissen op die dag. De markt verwacht dat de conservatieve Britse premier Theresa May de verkiezingen zal winnen, maar de kans bestaat ook dat het uitloopt op een nek-aan-nekrace met Labour van Jeremy Corbyn.

Verder wordt verwacht dat de ECB zijn monetaire beleid zal handhaven. Naar verluidt gaat de ECB wel snijden in zijn inflatieprognoses.

Comey

De grote vraag rond Comey is of hij in de Senaat zal verklaren dat Trump hem onder druk heeft gezet om een onderzoek te stoppen naar banden van belangrijke adviseurs van Trump met de Russen. Trump ontkent dat hij Comey onder druk heeft gezet om het onderzoek naar de Russische bemoeienis te staken.

Qua bedrijfsnieuws is het vrij rustig. De bouwer van elektrische auto's Tesla kondigde aan een nieuwe fabriek te willen bouwen voor de Model Y, die in 2019 op de markt moet komen. De bestaande fabriek in Fremont barst volgens het bedrijf uit zijn voegen.

Dieprode cijfers

Truckfabrikant Navistar lijkt met dieprode cijfers te gaan openen, na tegenvallende kwartaalresultaten. Ook Brown-Forman, het moederconcern van whiskey-merk Jack Daniel's, gaf inzage in de boeken over de afgelopen periode.

Aan het macro-economische front is het eveneens vrij kalm. Er staan geen belangrijke economische publicaties op de rol.

De beurzen op Wall Street sloten dinsdag licht in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 21.136,23 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2429,33 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens 0,3 procent, tot 6275,06 punten.