Straf dreigt bij staatssteun luchtvaart

BRUSSEL (AFN) - Vliegmaatschappijen van buiten de EU die (financiële) steun van hun overheid krijgen kunnen in de toekomst op sancties rekenen. De Europese Commissie presenteert deze week een voorstel dat oneerlijke concurrentie moet tegengaan. Als dat wordt aangetoond, kunnen boetes of intrekking van landingsrechten volgen, aldus ingewijden.

Luchtvaartmaatschappijen in Europa dringen al langer aan op maatregelen tegen vermeende staatssteun voor bijvoorbeeld Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways. EU-transportcommissaris Violeta Bulc is al een tijd in gesprek met maatschappijen uit onder meer de Golfregio, maar dat heeft nog niets tastbaars opgeleverd.

Europarlementariër Matthijs van Miltenburg (D66) is blij met het voorstel. ,,Nieuwe regels zijn hard nodig om te voorkomen dat duizenden banen in de Europese luchtvaart op de tocht komen te staan. Alleen zo kunnen we de toekomst van maatschappijen als KLM veiligstellen.” Het stelt Van Miltenburg tevreden dat afzonderlijke maatschappijen en EU-lidstaten in de toekomst ook afzonderlijk een klacht kunnen indienen.