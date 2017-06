'Van Lanschot zet stap in hogere segment'

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot Kempen zet met de overname van de Nederlandse vermogensbeheeractiviteiten van UBS een stap in het hogere segment van de markt. Dat liet analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen weten in een reactie.

Van Lanschot betaalt in eerste instantie 28 miljoen euro. De definitieve prijs zal afhangen van het bedrag aan beheerd vermogen dat uiteindelijk overgaat van UBS naar Van Lanschot. Het beheerd vermogen van UBS in Nederland is 2,6 miljard euro. Er gaan 37 werknemers over naar Van Lanschot.

Volgens Versteeg is het goed dat Van Lanschot zijn basis verbreedt, mede vanwege de stijgende kosten voor private banking.

Positief

ING stelde eveneens dat de overname positief is voor Van Lanschot. De overnameprijs lijkt volgens de bank aan de lage prijs, wat mogelijk kan duiden op een huidige lage winstmarge van het onderdeel.

Het aandeel Van Lanschot noteerde woensdagochtend omstreeks 09.37 uur 0,9 procent hoger op 24,26 euro.