Air France-KLM ondertekent akkoord voor Franse staatssteun

PARIJS (AFN) - Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft een akkoord met Frankrijk voor staatssteun aan het bedrijf en dochtermaatschappij Air France ondertekend. Daardoor krijgt Air France-KLM de beschikking over 7 miljard euro. Het concern is ook nog met Nederland in onderhandeling over 2 miljard tot 4 miljard euro steun voor KLM.

Het Franse steunpakket bestaat uit een garantstelling van de Franse staat voor 90 procent van een lening van 4 miljard euro bij negen banken. Die lening heeft een looptijd van een jaar, maar dat kan met nog één of twee jaar verlengd worden. Daarnaast lenen Air France-KLM en Air France 3 miljard euro direct van de Franse staat. Die lening heeft een looptijd van vier jaar die twee keer met één jaar verlengd kan worden.

Totdat de twee leningen afbetaald zijn, zal Air France-KLM geen dividend betalen.