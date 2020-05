Transactiewaarde Euronext steeg in april

Gepubliceerd op | Views: 204 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in april met 17,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot ruim 9,6 miljard euro. De pan-Europese beursexploitant maakte dat bekend in een maandelijkse rapportage. De cijfers vertekenen enigszins, want een jaar geleden was Oslo Børs nog geen onderdeel van Euronext, dat verder beurzen bezit in onder meer Amsterdam, Parijs, Lissabon en Dublin.

Ten opzichte van maart daalde de transactiewaarde met 43,4 procent. Die waarde lag in de derde maand van het jaar zo hoog omdat de beurskoersen toen een harde klap kregen wat leidde tot veel verkoop van aandelen, maar later ook weer tot veel toeslaande koopjesjagers.