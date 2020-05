ASR kiest voor virtuele aandeelhoudersvergadering

Gepubliceerd op | Views: 318 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering volgende week volledig online. De vergadering is live via internet te volgen en aandeelhouders kunnen vooraf per volmacht hun stem uitbrengen. Ook kunnen vragen over de agendapunten vooraf worden ingediend.

ASR volgt met de stap een flink aantal andere bedrijven. Vanwege de coronamaatregelen worden bijeenkomsten afgeraden en speciale wetgeving maakt het mogelijk om de vergadering online te houden.