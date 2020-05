Europese beurzen houden winsten vast

Al het negatieve nieuws is ondertussen wel ingeprijsd. Ik verwacht de komende 2 maanden geen grote daling, eerder een lichte stijging, maar ook niet zo heel krachtig meer. Het zal afhangen van de Q2 cijfers in juli in combinatie met de wereldwijde maatregelen op dat moment. De Q2 cijfers zullen slecht zijn, maar als de maatregelen nog maar heel beperkt zijn dan gaan we hard omhoog. Alleen in geval van weer strengere maatregelen zal de combinatie met de Q2 een flinke duikeling tot gevolg hebben. De komende 2 maanden blijft het volgens mij dus wat pingpongen zonder enorm grote uitschieters.