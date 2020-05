Hogere opening op Wall Street

quote: Watchdog schreef op 7 mei 2020 16:28:

[...]



Gevaarlijke situatie. Het gaat zo onderhand aantrekkelijk worden om je werk te verliezen.

En de schulden maar oplopen....

[...]Gevaarlijke situatie. Het gaat zo onderhand aantrekkelijk worden om je werk te verliezen.En de schulden maar oplopen....

Dat is inderdaad wel het probleem voor sommige werkgevers. Voor veel werknemers is het financieel aantrekkelijker om werkloos te zijn dan om terug in dienst te komen. De regeling met de verhoogde werkloosheidsuitkering loopt ten minste t/m eind juli.Let op: de verhoogde uitkering middels de Cares Act komt nog bovenop de 1200 dollar die iedereen in de VS kreeg (500 per kind). Die 1200 kreeg iedereen in de VS, ongeacht of je je baan hebt verloren of niet (er is wel een limiet mbt hoeveel je met die baan mag verdienen, volgens mij 100k pj).