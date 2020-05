'Wall Street hoger na cijfers China en uitkeringen VS'

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: China, uitkeringen, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting met winst. Meevallende cijfers over de Chinese export bieden steun aan het sentiment en drukken de zorgen over de economische schade door de coronacrisis naar de achtergrond. Verder gaat de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Ook worden veel bedrijfsresultaten verwerkt.

De nieuwe uitkeringsaanvragen kwamen vorige week uit op bijna 3,2 miljoen tegen ruim 3,8 miljoen een week eerder. Inmiddels hebben de afgelopen weken al circa 30 miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd. Door de crisis zijn bedrijven massaal gesloten en wordt veel personeel ontslagen. Loonstrookverwerker ADP maakte woensdag nog bekend dat in het Amerikaanse bedrijfsleven in april ruim 20 miljoen arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. De Amerikaanse overheid komt vrijdag met het officiële banenrapport, waarin ook de ontwikkelingen in de publieke sector worden meegenomen.

De Chinese overheid maakte bekend dat de export in april is gestegen, terwijl door economen op een daling was gerekend. Dat biedt hoop aan beleggers dat de wereldeconomie relatief snel kan herstellen van de impact van het coronavirus, ook nu steeds meer landen de beperkende maatregelen aan het versoepelen zijn.

Handelsakkoord

Verder waren er berichten dat Amerikaanse en Chinese onderhandelaars volgende week weer gaan praten over het voorlopige handelsakkoord tussen China en de VS. President Donald Trump had gedreigd het akkoord op te zeggen als Peking zich niet zou houden aan de voorwaarden van de overeenkomst.

Ook diverse bedrijven openden de boeken. Zo staan betalingsdienstverlener PayPal en taxi-app Lyft voorbeurs stevig op winst, dankzij meevallende kwartaalberichten en vooruitzichten. Andere fondsen die cijfers meldden waren onder meer hotelketen Hilton Worldwide, de maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive, maaltijdbezorger Grubhub en oliebedrijf Apache.

De graadmeters in New York lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 23.664,64. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 2848,42 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom juist 0,5 procent tot 8854 punten.