Nederlandse beleggers kochten in maart Italiaans schuldpapier

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse beleggers hebben in maart miljarden euro's besteed aan schuldpapier van de door Covid-19 zwaar geraakte Europese landen zoals Italië. Ook in aandelen van bedrijven uit bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk werd ondanks forse verliezen geld belegd. Dat meldde De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van voorlopige gegevens.

Nederlandse beleggers gaven in maart netto 3,3 miljard euro uit aan schuldpapier uitgegeven door ingezetenen in Frankrijk, Italië en Spanje. Dat terwijl het netto rendement in maart voor die effecten zo'n min 4,1 procent bedroeg. De aankopen waren ongeveer gelijk verdeeld over staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Met name de obligaties van Frankrijk en Italië werden veel gekocht. Aan Italiaanse, Spaanse en Franse aandelen werd in maart 500 miljoen euro besteed, terwijl die met een vijfde in waarde daalden.

Volgens DNB zijn de aankopen van effecten van kwetsbare landen in maart verklaarbaar. Met name institutionele beleggers zoals pensioenfondsen kunnen in tijden van marktstress bijkopen om hun langetermijnposities aan te houden. Daarnaast herstelde de situatie op de financiële markten medio maart enigszins in reactie op de vele steunmaatregelen van overheden wereldwijd.