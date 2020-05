Saudi Aramco schrapt kortingen op prijzen olie voor Azië

Ja, zou kunnen, maar het blijft een kwestie van vraag en aanbod. Trumpie heeft min of meer met zijn steun de minimum prijs van crude of 40+ dollar/bbl gezet. Gewoon vestzak/broekzak. Dus hij blijft gewoon eigen olie produceren (wel wat minder nu) om minder te hoeven importeren. Daarnaast is het niet mogelijk voor de "sjeiks" om op deze wijze verder te gaan; want spoedig zal het volk gaan protesteren en dan wordt het heet onder de sjeik zijn voeten. De prijs moet dus omhoog, de sjeik moet ook bronnen sluiten als hij geen opslag meer kan krijgen. De olie prijs kan dus ook best wel weer snel stijgen, kwestie van vraag en aanbod manipuleren. Ook de vraag zal weer kunnen toenemen als iedereen weer met het autootje naar het werk mag (want in het OV ben je niet meer veilig; zie wat er in China nu gebeurd; meer files) en voor een snelle ondercapaciteit zorgen. Natuurlijk, ook ik weet het niet, maar dit is toch een van de scenario's waar ik rekening mee hou (bijv dat de olie prijs doorschiet naar 80-110 $/bbl).