Philips roept aandeelhouders virtueel bijeen in juni

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips roept zijn aandeelhouders op 26 juni bijeen voor een virtuele vergadering. Fysieke aanwezigheid bij de buitengewone aandeelhoudersvergadering is niet mogelijk vanwege Covid-19, laat het concern weten.

Philips heeft een centraal agendapunt voor de vergadering, een voorstel voor winstuitkering over 2019. Het gaat om een dividend van 0,85 euro per aandeel, dat in aandelen wordt uitgekeerd. De aandeelhouders kunnen daarover via een live webcast stemmen. Bij akkoord wordt het dividend in juli uitgekeerd.