'Op slot houden fitnessclubs negatief voor Basic-Fit'

Bizar hoeveel telkens wordt gehamerd op hoe ondergewaardeerd dit aandeel is. Mensen gaan massaal opzeggen en het is maar zeer de vraag of deze mensen weer terug zullen komen. Er is een grote kans dan een significant deel stop met fitnessen en/of voor een concurrent kiest. Koersdoel wordt gezet alsof er nooit iets is gebeurd.



Maar goed, de KBC's en ING's van deze wereld zullen natuurlijk voor de financiering van deze bedrijven hebben gezorgd...