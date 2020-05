'Zwak kwartaal AF-KLM, mindere kwartalen op komst'

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartonderneming Air France-KLM beleefde een zwak eerste kwartaal van het jaar als gevolg van de coronacrisis. De komende kwartalen zullen naar verwachting nog minder zijn. Daarvoor waarschuwt ING in een reactie op de kwartaalcijfers.

ING wijst onder meer op de slechte prestaties in maart. Die maand sloot AF-KLM af met een operationeel verlies van 560 miljoen euro. Het totale operationele tekort voor de periode kwam daarmee uit op 815 miljoen euro. Volgens ING zullen de prestaties in april, mei en juni nog minder zijn. Daarmee is het ook geen moeilijke rekensom voor het bedrijf dat maandelijks 400 miljoen euro aan cash wordt verbrand.

Voordat de passagiersstroom weer op het niveau van voor de crisis is, zijn we jaren verder liet AF-KLM doorschemeren. Daarbij wordt nog gesproken over steun van de Nederlandse overheid, die volgens ING hard nodig is.

ING handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 8 euro. Het aandeel AF-KLM noteerde donderdag omstreeks 10.10 uur 3,6 procent lager op 4,05 euro.