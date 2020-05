'Resultaten ArcelorMittal boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten van staalconcern ArcelorMittal over het eerste kwartaal waren beter dan verwacht en ook de vooruitzichten vallen mee. Dat meldde Citi in een reactie op het handelsbericht van ArcelorMittal.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 967 miljoen dollar, wat duidelijk hoger is dan de consensus. Volgens Citi is de prognose van ArcelorMittal voor het resultaat in het tweede kwartaal beter dan gedacht. Ook bij de kasstroom en schuld wist ArcelorMittal de verwachtingen te overtreffen, aldus de Amerikaanse bank. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 17 euro.

ING is eveneens positief over de prestaties van ArcelorMittal gezien de coronacrisis. Volgens de bank neemt het bedrijf de juiste stappen om de crisis het hoofd te bieden door te focussen op cash en kostencontrole. Het advies is buy en het koersdoel staat op 18 euro.

Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag omstreeks 10.15 uur een plus van 2,3 procent op 9,78 euro.