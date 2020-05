'Cijfers BAM vallen tegen ondanks lichtpuntjes'

Een miljardenbedrijf die in een tijd waar enorm veel gebouwd is en nog steeds heel veel gebouwd moet worden kennelijk niet in staat is om een positief resultaat neer te zetten, is geen knip voor zijn neus waard. Het wordt tijd dat de leidinggevenden en dan met name de offerte-makers en de financiele mensen daar worden vervangen. Het is niet te geloven dat dit maar jaren zo kan voortduren.