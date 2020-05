'Resultaten DSM iets beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 383

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten die DSM over het eerste kwartaal presenteerde, waren iets beter dan in doorsnee verwacht. Dat stellen analisten van KBC Securities, die opmerken dat zowel Nutrition als Materials enigszins beter uit de verf kwamen dan voorzien.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) van DSM bleef in de eerste drie maanden nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder, terwijl marktvorsers van KBC hier een daling van 5 procent hadden verwacht. KBC is verder positief over de prognose voor voedingstak, die volgens DSM het aangepaste bedrijfsresultaat dit jaar met een middelhoog enkelcijferig percentage zal opvoeren. Overigens waagde DSM zich wegens de coronacrisis niet aan een vooruitzicht voor het bedrijf als geheel.

KBC blijft evenwel bij zijn hold-advies, omdat het aandeel DSM zijn potentiële waarde wel zo'n beetje zou hebben bereikt. Het koersdoel is 115 euro. DSM noteerde op de beurs in Amsterdam omstreeks 09.40 uur 3,6 procent hoger op 115,55 euro.