'Sterke cijfers Ahold Delhaize geen verrassing'

Gepubliceerd op | Views: 819 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De sterke resultaten waar supermarktconcern Ahold Delhaize mee op de proppen kwam, waren geen verrassing. Dat concluderen kenners van Berenberg in een reactie op de kwartaalcijfers. Ze wijzen erop dat het bedrijf eerder al met een update was gekomen waaruit de sterke prestaties door hamsterende consumenten duidelijk werd.

Evengoed viel de brutowinst van Ahold Delhaize volgens Berenberg hoger uit dan waar in doorsnee rekening mee werd gehouden. De kenners merken op dat de ramingen voor het tweede kwartaal in doorsnee worden verlaagd, vooral door de gestegen kosten. Voor het boekjaar voorziet Berenberg geen wijzigingen voor de consensus, zo klinkt het.

Kenners van Jefferies denken dat de aandacht van beleggers vooral zal uitgaan naar de prognose voor dit jaar die Ahold Delhaize in stand hield. Dan gaat het er volgens de kenners vooral om in hoeverre het in stand houden van de prognose wordt gezien als een "lowballing exercise".

Voor KBC Securities sprongen met name de winstmarges eruit, vooral door beter dan voorziene prestaties in de VS. Ook het vooruitzicht van de aandeleninkoop en het dividend stemde de marktkenners tevreden. Daarbij prijst KBC ook de kwaliteit van het management van Ahold Delhaize. Volgens de Belgische bank wordt het aandeel momenteel met een korting verhandeld.

Berenberg heeft een hold-advies op Ahold, terwijl Jefferies adviseert het aandeel te kopen. Ook KBC handhaafde zijn koopadvies.

Het aandeel Ahold Delhaize noteerde donderdag kort na de openingsbel in Amsterdam 0,6 procent hoger op 22,36 euro.