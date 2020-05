Gecancelde evenementen bezorgen Munich Re fors lagere winst

Gepubliceerd op | Views: 567

MÜNCHEN (AFN/DPA) - De Duitse herverzekeraar Munich Re heeft in het eerste kwartaal een veel lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het financiële concern leed grote verliezen op verzekeringen door het nieuwe cooronavirus, voornamelijk doordat veel grote evenementen werden gecanceld.

In totaal legde Munich Re in het eerste kwartaal zo'n 800 miljoen euro toe op verzekeringen door het coronavirus. De beleggingstak van de verzekeraar wist zijn resultaten wel op te voeren, ondanks de onrust op de beurzen in maart. Onder de streep hield de herverzekeraar 221 miljoen euro over, een daling van 65 procent ten opzichte van een jaar eerder.