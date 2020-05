Ahold Delhaize voert kwartaalwinst met bijna de helft op

Gepubliceerd op | Views: 2.056 | Onderwerpen: levensmiddelen

ZAANDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft zijn nettowinst in het eerste kwartaal met ruim 48 procent opgevoerd tot 645 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com draaide goed, geholpen door hamsterende consumenten uit vrees voor het nieuwe coronavirus.

De totale opbrengsten van de onderneming, die ook in de Verenigde Staten erg actief is, bedroegen meer dan 18 miljard euro. Dat is bijna 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens topman Frans Muller was er in alle markten waar zijn bedrijf actief is sprake van een stevige verkoopspurt.

Gecorrigeerd voor onder meer brandstofprijzen en veranderingen in winkelaantallen, stegen de Europese verkopen met ongeveer een tiende. In de Verenigde Staten nam de vergelijkbare omzet met bijna 14 procent toe. Wat ook meehielp is dat mensen meer online boodschappen deden. Bol.com zag de omzet met bijna 40 procent aandikken. De verkopen via derde partijen bij de populaire webwinkel zaten zelfs met 66 procent in de lift.

Onzeker beeld

Het beeld voor de rest van het jaar is nog wel erg onzeker, waarschuwt Ahold Delhaize. Volgens de leiding van het concern is het eigenlijk ook nog te vroeg om te voorspellen hoe dit bijvoorbeeld belangrijke lokale merken en andere zaken zal beïnvloeden. Ook speelt mee dat supermarkten de laatste tijd extra kosten moeten maken in verband met maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Topman Frans Muller achtte het eerder al niet heel waarschijnlijk dat Ahold Delhaize zijn sterke marges van het eerste kwartaal ook in de rest van het jaar kan vasthouden

Voorlopig houdt Ahold Delhaize vast aan zijn eerder gestelde financiële verwachtingen voor heel 2020. Anders dan bij veel andere bedrijven is het bij Ahold Delhaize nog niet nodig om het dividendbeleid te wijzigen. Sterker nog, het dividend gaat met bijna 9 procent omhoog vergeleken met een jaar terug. Het bedrijf gaat komende tijd ook gewoon verder met zijn lopende aandeleninkoopprogramma.