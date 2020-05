Materialentak DSM voelt malaise in industrie

Gepubliceerd op | Views: 968

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM voelt dat de coronapandemie de industrie parten speelt. De materialendivisie van het bedrijf, met onder andere veel klanten in de auto-industrie, boekte in het eerste kwartaal een lagere omzet. Dat werd voor een groot deel goedgemaakt door de verkopen van de divisie voor voeding, waardoor de opbrengsten op jaarbasis gelijk bleven.

De divisie Materials van DSM zag de opbrengsten op jaarbasis met 8 procent dalen tot 660 miljoen euro. Dat komt voor een groot deel doordat de activiteiten bij klanten uit de industrie door de coronapandemie ernstig werden verstoord, wat na medio maart vooral in Europese en Noord-Amerikaanse markten speelde.

De divisie Nutrition had juist een licht positief effect van de virusuitbraak en voerde de omzet met 4 procent op tot 1,6 miljard euro. Dat kwam onder andere doordat producenten van diervoeder en voedingsmiddelen meer voorraden aanlegden, legt mede-topman Dimitri de Vreeze uit. Maar de verkoop van andere bestanddelen, zoals die voor verzorgingsmiddelen, had wel te lijden onder de virusuitbraak. De totale omzet van DSM bedroeg 2,3 miljard euro.

Vacaturestop

Daarbij bleef het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) met 423 miljoen euro nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Hier zijn echter geen eenmalige reorganisatiekosten meegerekend. Als die wel worden meegenomen, daalde het bedrijfsresultaat tot 358 miljoen euro, tegenover 416 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst zakte met 14 procent tot 168 miljoen euro.

Mede-bestuursvoorzitter Geraldine Matchett spreekt van een "solide" kwartaal, waarbij ook het orderboek voor het tweede kwartaal nog goed gevuld is. Bij de materialendivisie kijkt DSM evenwel naar manieren om de kosten binnen de perken te houden. Zo geldt er een vacaturestop en werkt DSM verschillende scenario's uit voor de gevolgen van de coronacrisis. Pas na het tweede kwartaal verwacht het bedrijf meer zicht te hebben op de situatie.

Speciale productielijnen

"In het licht van Covid-19 willen we geen overhaaste acties ondernemen", zegt Matchett daarover. "Daarom zullen we tot het einde van juni geen ingrepen doen op vlak van werkgelegenheid wegens het coronavirus."

DSM heeft voor de strijd tegen corona in Nederland verschillende speciale productielijnen gestart. Zo maakt het concern samen met andere bedrijven mondkapjes. Op verzoek van de overheid is het bedrijf ook begonnen met de productie van 2,8 miljoen staafjes waarmee coronatests worden afgenomen. DSM verwacht dat de productie voldoende is voor de vraag in de komende drie maanden.