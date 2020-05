Bouwbedrijf Heijmans krijgt opdracht in Eindhoven

Gepubliceerd op | Views: 760

ROSMALEN (AFN) - Heijmans heeft een opdracht gekregen in Eindhoven. Het bouwbedrijf is door woningcorporatie Woonbedrijf geselecteerd als partner voor het plan gebiedsontwikkeling Humperdincklaan in de stad.

Het project omvat het ontwikkelen en realiseren van circa vijfhonderd huur- en koopwoningen en heeft een waarde van ruim 100 miljoen euro. De komende maanden werken beide partijen gezamenlijk de projectplannen verder uit.