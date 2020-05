KLM schrijft dieprode cijfers door coronacrisis

quote: taurus86 schreef op 7 mei 2020 07:33:

De kerosineprijs is gedaald. Maar dat kan toch geen invloed hebben op de resultaten van nu. Niemand heeft nog van het concurrentievoordeel gebruik kunnen maken. Ze hebben ook enkele dagen wind mee gehad vanuit de States. Waar zijn daar de voordelen van gebleven? AFN schrijf geen nonsens; of IEX neem dit niet een op een over a.u.b.

De kerosineprijs is gedaald. Maar dat kan toch geen invloed hebben op de resultaten van nu. Niemand heeft nog van het concurrentievoordeel gebruik kunnen maken. Ze hebben ook enkele dagen wind mee gehad vanuit de States. Waar zijn daar de voordelen van gebleven? AFN schrijf geen nonsens; of IEX neem dit niet een op een over a.u.b.

Zeker geen onzin. KLM is de verplichting aangezien (met future contracten) om brandstof af te nemen tegen een vooraf bepaalde, naar nu blijkt erg hoge, prijs. Normaal gesproken is dat prima omdat ze tegelijkertijd dezelfde hoeveelheid brandstof inkopen tegen de huidige lage prijs. KLM vliegt echter niet meer. Ze hebben dus nog steeds de plicht om een grote hoeveelheid brandstof in te kopen tegen een zeer hoge prijs maar ze kopen niets meer tegen een lage prijs in. Oftewel een fors verlies.