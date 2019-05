Forse minnen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.466

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag fors lager geëindigd. Zorgen over de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China hadden invloed op de stemming op de beurs. Onder meer chip- en techfondsen hadden daar onder te lijden. Verder waren er nog enkele bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex sloot 1,8 procent lager op 25.965,09 punten. De brede S&P 500 ging 1,7 procent omlaag tot 2884,05 punten en techbeurs Nasdaq verloor 2 procent op 7963,76 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd kregen opnieuw een tik. Chipbedrijven als NXP, Qualcomm, Intel en AMD leverden tot 3,5 procent in. iPhonemaker Apple werd 2,7 procent lager gezet. Ook vliegtuigfabrikant Boeing (min 3,9 procent) en machinemaker Caterpillar (min 2,3 procent) stonden onder druk.

SeaWorld

Qua bedrijfsresultaten was er onder meer aandacht voor verzekeraar AIG (plus 6,8 procent), uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment (min 1,4 procent) en farmaceut Allergan (min 4,3 procent). Johnson & Johnson (J&J) heeft naar verluidt een reeks rechtszaken over defecte kunstheupen geschikt voor 1 miljard dollar. Daarmee zouden duizenden zaken die tegen het bedrijf waren aangespannen opgelost zijn. Het aandeel werd 1,5 procent minder waard.

General Motors (GM) stond in de belangstelling omdat dochter Cruise, die zich bezighoudt met zelfrijdende auto's, een investering binnenhaalde van een kleine 1,2 miljard dollar. Cruise is nu ongeveer 19 miljard dollar waard. GM steeg 1,2 procent. Google-moeder Alphabet (min 1,3 procent) kreeg aandacht omdat de zoekgigant zijn ontwikkelaarsconferentie I/O houdt. Daar kondigde Google onder meer een nieuwe goedkopere versie van zijn Pixel-telefoons aan.

De euro was 1,1187 dollar waard tegen 1,1185 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent tot 61,24 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 69,60 dollar per vat.