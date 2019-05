Shell-bestuurders genoemd in corruptiezaak

Ach wel nee meer olieprijs en die Nigeriazaak is allang bekend en dat corrupte eigen figuren daar bezig zijn en waren ook. En ja dan zou het wel zo prettig zijn de Shell te laten betalen.



Ergerlijk is wel het gedrag van sommige vaak van mijn belastinggeld medegefinancierde Ngo's die dan leuk een nummertje menen te moeten maken met anti Shellgedoe.



Klagende moedertjes hier heen halen van slachtoffers die gemaakt zijn in interne twisten. NPO e.d staat altijd zonder enige echte kennis daarvoor klaar. Want toegeven dat Shell niet het hoofdprobleem is maar de corruptie van de zwarte elite daar zou niet politiek correct zijn!



Heel gevaarlijke opmerking van me, want volgens NPO e.d. zijn zwarte mensen altijd goed en witte man in en in slecht. Zo simpel ligt dat bij de linkse kwekomroep



Groet, Jonas