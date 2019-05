Pand Parijs trekt bezetting Vastned omlaag

Gepubliceerd op | Views: 852

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Vastned heeft in het eerste kwartaal naar eigen zeggen goed gepresteerd ondanks de ,,uitdagende marktomstandigheden''. Wel daalde de bezettingsgraad van de portefeuille. Volgens Vastned is dat grotendeels veroorzaakt door het vrijkomen van een pand aan de dure Parijse Rue de Rivoli. Daar is het bedrijf dan ook hard voor op zoek naar een nieuwe huurder.

De bezettingsgraad van Vastned bedroeg eind maar 94,2 procent. Dat was eind december nog 98,6. In Nederland en België was er een lichte daling, terwijl de bezittingen in Spanje volledig bezet bleven. In Frankrijk dook de bezettingsgraad omlaag naar 82,0 procent waar dat eind vorig jaar nog 99,2 procent was. Volgens topman Taco de Groot richt Vastned zich dit jaar op het ,,behouden van een hoge bezettingsgraad''.

Vastned had te maken met een aantal faillissementen van huurders, maar sloot ook 23 nieuwe huurcontracten af in de eerste drie maanden. Die waren 1,4 miljoen euro waard. De gemiddelde huur ging in die panden met 0,4 procent omhoog.

Vastned voorziet dat de markt voor winkelvastgoed moeilijk blijft. Het bedrijf denkt dat het vinden van een huurder voor het pand in Parijs, mede door de aanhoudende protesten van de 'gele hesjes', langer duurt dan normaal. Wel heeft het bedrijf er vertrouwen in dat er een goede huurder gevonden zal worden. Vastned bevestigde de verwachting van een direct resultaat per aandeel tussen de 2 euro en 2,10 euro.