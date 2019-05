Gepubliceerd op | Views: 525

MÜNCHEN (AFN) - Industrieconcern Siemens wil zijn divisie die zich bezighoudt met krachtcentrales afsplitsen. Die tak moet uiterlijk volgend jaar september een eigen beursnotering krijgen, heeft het Duitse bedrijf aangekondigd. Siemens houdt zelf een belang, en daarmee een stevige vinger in de pap bij het nieuwe bedrijf. Ook het belang dat Siemens heeft in windturbinemaker Siemens Gamesa moet in het nieuwe bedrijf worden ondergebracht.

Het af te splitsen onderdeel maakt onder meer turbines voor gascentrales. De energietak van Siemens heeft het al een tijdje moeilijk. Enkele jaren terug werd een reorganisatie aangekondigd. Onder meer een vestiging in Hengelo die gasturbines maakte, moest dicht en werd later overgenomen door VDL.

De stappen vormen onderdeel van een plan van Siemens om zijn productportefeuille aan te scherpen. De raad van commissarissen is al akkoord.