'Handelszorgen drukken Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting met rode cijfers openen. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar de handelsperikelen tussen China en de Verenigde Staten door de hogere heffingen die president Donald Trump wil opleggen op Chinese goederen. Verder zijn er wat bedrijfsresultaten, al loopt het Amerikaanse cijferseizoen richting zijn einde.

Komende vrijdag verhogen de VS importtarieven op sommige producten uit China naar 25 procent. Ook wordt de lijst van producten die onder heffingen vallen uitgebreid. Trump wil hiermee de druk op China opvoeren. De Chinese vicepremier Liu He gaat later deze week nog wel voor handelsoverleg naar Washington. Eerder waren er berichten dat het bezoek van Liu aan de VS op losse schroeven zou staan, vanwege de nieuwe importheffingen van Trump.

Mogelijk komen bedrijven die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd onder druk te staan zoals bijvoorbeeld vliegtuigfabrikant Boeing, machinemaker Caterpillar en ook chipfondsen.

Farmaceuten

Qua bedrijfscijfers is er belangstelling voor onder meer de maker van plastic klompen Crocs, uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment, zuivelbedrijf Dean Foods, verzekeraar AIG en de farmaceuten Allergan, Akorn en Regeneron.

Nabeurs publiceert taxibedrijf Lyft voor het eerst kwartaalresultaten als beursgenoteerde onderneming. Lyft ging vorige maand naar Wall Street. Rivaal Uber staat op het punt om de sprong naar de aandelenmarkt te wagen.

Ook Tesla kan in beweging komen. Topman Elon Musk heeft voor 25 miljoen dollar aandelen Tesla gekocht, waarmee hij zijn belang in de fabrikant van elektrische auto's vergrootte naar bijna 20 procent. Verder zou Tesla zich met autoverzekeringen willen gaan bezighouden.

Aan het macro-economisch front is het vrij rustig, met gegevens over de vacatures en het consumentenkrediet in de VS.

De beursgraadmeters in New York eindigden maandag in de min, al werden de verliezen gedurende de handelsdag wel voor een deel weggepoetst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 26.438,48 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2932,47 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent naar 8123,29 punten.