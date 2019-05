Gepubliceerd op | Views: 2.386

STUTTGART (AFN/BLOOMBERG) - Sportwagen- en luxe automerk Porsche heeft van justitie in Duitsland een boete gekregen van meer dan een half miljard euro in verband met het dieselschandaal bij moederconcern Volkswagen. Porsche moet in totaal 535 miljoen euro neertellen omdat er sinds 2009 allerlei afwijkingen van de wettelijke vereisten zijn geconstateerd bij bepaalde automodellen.

Het merk heeft geen beroep ingesteld tegen de straf, die bestaat uit een boete van 4 miljoen euro voor plichtsverzuim en een heffing op onterecht behaalde economische voordelen ter hoogte van 531 miljoen euro. Porsche benadrukt in een verklaring dat het merk zelf nooit dieselmotoren heeft ontwikkeld en geproduceerd. De betreffende motoren komen dus van elders binnen het Volkswagen-concern.

Volkswagen had onlangs al een voorziening opgenomen omdat het rekening hield met een fikse straf. De boete zelf zal worden verwerkt in de resultaten over het tweede kwartaal. Volgens Porsche is de procedure tegen het merk hiermee afgesloten. Vorig jaar maakte Porsche al bekend te stoppen met dieselwagens en zich voortaan volledig te richten op benzine-aandrijving en hybride- en elektrische modellen.

Moederbedrijf Volkswagen, waar ook merken als Audi en Skoda onder vallen, was de spil in een groot dieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Het Duitse autoconcern bleek uitstootwaarden van dieselmotoren te hebben gemanipuleerd bij emissietests. Volkswagen trok al tientallen miljarden uit voor schikkingen, boetes en schadevergoedingen als gevolg van het schandaal. Ook bij branchegenoten lopen onderzoeken naar mogelijke fraude op dit vlak.