PostNL verantwoordelijk voor te laag loon

Wanneer gaan ze bij Sandd eens uitrekenen hoever die achterlopen, dan is de overname prijs door Postnl ook niet 130 miljoen maar symbolisch 1 euro en alle potentiele klachten ten tijde van Sandd blijven van en voor Sandd.



Dat dit bericht toevallig vandaag komt met cijfers en de capital markets update die zoals verwacht was is ook geen toeval, want weer een handvat voor shorters om de koers weer eens lekker omzeep te helpen en lekker te schudden aan de zwakke particulieren boom en partijen met positie die er mogelijk uit moeten als Postnl tijdelijk stopt met dividend vanwege de overname van Sandd.



Wat een klein drama weer vandaag.

Goed gespeeld markt, applaus, gewoon uitstel, de waarde komt uiteindelijk toch wel, mij maak je niet bang, verwar irritatie niet met angst, die van mij krijg je niet.

Ik heb zelf regelmatig tussen dat professioneel kapotmaakvolk rondgelopen met hun programma's die alle volume en orders annalyseren op zoek naar sterkte en zwakte, knap gemaakt maar ik genoet toch het meest van berichten dat er een keer zo een partij krom wordt getrokken.