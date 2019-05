Canadezen zien af van overname G4S

Gepubliceerd op | Views: 249

LONDEN (AFN) - Beveiligingsbedrijf G4S komt niet in Canadese handen. Concurrent GardaWorld maakte bekend af te zien van een overname van het bedrijf of van bepaalde onderdelen van de wereldwijd actieve beveiliger.

G4S, dat de laatste jaren geplaagd wordt door een reeks schandalen, is actief in tientallen landen en telt 546.000 medewerkers. Kenners menen dat een overname van een deel van G4S logisch is, gelet ook op de grote schuldenlast van het bedrijf. Deze bedroeg eind 2018 circa 1,6 miljard pond (1,9 miljard euro). Een bundeling van krachten met GardaWorld zou een beveiligingsreus creëren die wereldwijd goed is voor een omzet van 9 miljard pond.

G4S blijft er bij dat het opsplitsen van activiteiten voor de nodige waardevermeerdering kan zorgen. Naast beveiligingsdiensten houdt G4S zich ook bezig met waardetransporten. Het concern onderzoekt de mogelijkheden voor die divisie.