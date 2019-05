Fusie VodafoneZiggo levert eerder resultaat op

Gepubliceerd op | Views: 796

UTRECHT (AFN) - VodafoneZiggo haalt al een jaar eerder dan gepland zijn doelen voor de kostenvoordelen van de fusie van Vodafone en Ziggo in Nederland. Het kabel- en telecomconcern slaagde er naar eigen zeggen in om de klanten van beide bedrijven vanuit één netwerk te bedienen, het aantal locaties van huisvesting terug te brengen en een gezamenlijke klantenservice neer te zetten.

VodafoneZiggo verwacht nu de eerder gecommuniceerde 210 miljoen euro aan kostenvoordelen in 2020 te halen. Bovendien lette het concern in het afgelopen kwartaal ook op andere kosten. Zo betaalde VodafoneZiggo minder dubbele kosten aan zijn leveranciers en kreeg de klantenservice minder telefoontjes. Dat zorgde ervoor dat het bedrijfsresultaat, dat het telecomconcern definieert als ebitda exclusief eenmalige posten, tot 435 miljoen euro aandikte. Dat is een groei van 3 procent vergeleken met een jaar geleden.

Het telecombedrijf worstelt nog steeds met de fikse concurrentie op de telecommarkt. Zo daalde de omzet bij de zakelijke mobiele tak vanwege de prijsdruk. De omzet bedroeg in het eerste kwartaal 963 miljoen euro, een daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder.