Aegon wil 500 miljoen aan obligaties aflossen

quote: objectief schreef op 7 mei 2019 om 11:00:

Voor achtergestelde leningen is 6.5% helemaal niet duur. Kijk naar andere verzekeraars of banken m.n. Rabo certificaten ook 6,5%.

Niet relevant .. en wat is duur? Aflossen is een directe besparing van 32,5 miljoen Euro in de kosten