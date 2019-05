Nikkei daalt na lange vakantieperiode

Gepubliceerd op | Views: 831

TOKIO (AFN) - In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een tiendaagse vakantieperiode vanwege de kroning van de nieuwe Japanse keizer, is de aandelenbeurs dinsdag met verlies gesloten. De Japanse markt verwerkte onder meer de hernieuwde handelszorgen die werden veroorzaakt door de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om meer importtarieven op Chinese goederen te heffen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,5 procent lager op 21.923,72 punten. De Japanse toeleveranciers van Apple werden van de hand gedaan na publicatie van de resultaten. Foster Electric, die winst dit jaar ziet dalen, kelderde meer dan 12 procent. Ook Murata Manufacturing (min 13,2 procent) ging onderuit na een tegenvallende winstverwachting voor het lopende jaar.

Sony dikte daarentegen 3,8 procent aan dankzij beter dan verwachte jaarresultaten van het Japanse elektronicaconcern. SoftBank klom 0,8 procent. De zakenkrant The Wall Street Journal meldde afgelopen vrijdag dat het Japanse conglomeraat denkt aan een beursgang voor zijn technologie-investeringsfonds Vision Fund.

De andere Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai, die een dag eerder ruim 5 procent verloor door de escalatie van het handelsconflict met de VS, noteerde tussentijds 0,2 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting onveranderd op 1,5 procent. In Seoul stond de Kospi na een lang weekend 1,1 procent lager.