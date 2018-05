Piek olieprijzen stuwt Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in de plus. Beleggers moesten het doen zonder groot richtinggevend nieuws. Wel werd gekeken naar eventuele nieuwe sancties tegen Iran en naar ontwikkelingen rond de economische crisis in Venezuela, waardoor de olieprijzen oplopen. Ook zijn er handelsspanningen nu Amerikaanse onderhandelaars zonder akkoord zijn teruggekeerd uit Peking.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 24.421 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omhoog tot 2677 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent en stond op 7272 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump beslist deze week over nieuwe sancties tegen Iran, een grote olieproducent. Uit vrees daarvoor lopen de olieprijzen al enige tijd op. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 70,58 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds november 2014. Brentolie steeg 1,6 procent in prijs tot 76,07 dollar per vat. Olieproducenten als ExxonMobil (plus 2,4 procent) en Chevron (plus 1,1 procent) profiteerden van de prijsstijging.

Apple

Apple steeg na de forse winst van vrijdag 0,9 procent. Voor het weekend liet topbelegger Warren Buffett weten zijn belang in de beurszwaargewicht fors te vergroten.

AthenaHealth steeg ruim 15 procent op het nieuws dat investeringsmaatschappij Elliott Management een bod op het gezondheidstechnologiebedrijf heeft uitgebracht. Het bod van 160 dollar per aandeel komt neer op bijna 6,5 miljard dollar.

Starbucks

Starbucks (plus 0,6 procent) sloot een deal met Nestlé. De Zwitserse voedingsmiddelengigant gaat voor een eenmalig bedrag van ruim 7 miljard dollar de producten van de Amerikanen buiten de koffieketen verkopen.

Voedselproducent Tyson Foods opende de boeken en zag de nettowinst dalen. De omzet van de vleesverwerker en voedingsproducent nam wel toe, maar minder dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. Het aandeel herstelde van een lagere opening en noteerde vlak.

De euro was 1,1924 dollar waard, tegen 1,1919 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.