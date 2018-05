Bond: situatie Air France-KLM is zorgelijk

Gepubliceerd op | Views: 663 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De situatie die is ontstaan bij Air France-KLM door het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac is zorgelijk voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Dat concludeert vakbond voor cabinepersoneel VNC.

,,Een zorgelijke situatie die ook een negatieve invloed heeft op de koers van het aandeel, die heeft een fikse val gemaakt", meldt VNC. Air France-KLM ging vrijdag en vooral maandag fors onderuit op de beurs.

Volgens VNC heeft Janaillac ,,gegokt en verloren" door zijn lot te verbinden aan een raadpleging van de medewerkers van Air France over een loonvoorstel, dat door hen werd verworpen. De bond zegt uit Franse vakbondskringen te hebben vernomen dat het Franse 'non' grotendeels werd ingegeven door weerstand tegen een eenmalige bonus van rond de 40 procent voor directie en topmanagers bij Air France.

Opvolger

In hoeverre de onrust bij Air France over kan slaan op zustermaatschappij is nog de vraag. Bij KLM werd onlangs wél een akkoord bereikt met de bonden over een nieuwe cao voor cabinepersoneel. Daarin werd ook afgesproken dat winst bij KLM terugvloeit in investeringen bij KLM, vooral in de vloot. Ook de gescheiden kasstromen waar KLM-topman Pieter Elbers zich hard voor heeft gemaakt zorgen er volgens VNC voor dat de winst van KLM niet zal verdampen door verliezen in Frankrijk.

De bond verwacht dat Air France-KLM binnenkort een voorlopige opvolger zal aanstellen voor Janaillac. Daarmee wordt meer tijd gevonden voor het vinden van een definitieve opvolger. In de media zingen overigens al verschillende namen rond. Toen Janaillac echter in 2016 begon werd er ook veel gespeculeerd, maar was de Fransman een grote onbekende.