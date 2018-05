'Hogere opening Wall Street voor de boeg'

Gepubliceerd op | Views: 352

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag voor een hogere opening. Beleggers hebben weinig macro-economisch nieuws als houvast. Wel zijn er nieuwe geopolitieke spanningen rondom de nucleaire deal met Iran die president Donald Trump dreigt te herroepen. Dat deed de olieprijzen al stijgen. Europese grootmachten Frankrijk en Duitsland gaven al aan achter de deal met Iran te blijven staan.

Ook zijn er handelsspanningen nu Amerikaanse onderhandelaars met lege handen zijn teruggekeerd uit Peking. Berichten in Chinese media hebben het wel over positieve gesprekken. Verdere onderhandelingen zullen echter nodig zijn om een handelsoorlog te kunnen voorkomen, stellen de media.

De prijs voor Amerikaanse olie ging in de ochtend in Europa al door de grens van de 70 dollar per vat. Dat was sinds 2014 niet meer gebeurd. Olieproducenten als ExxonMobil en Chevron kunnen daar mogelijk van profiteren op de beurs.

Bedrijfsnieuws

Verder is er het nodige bedrijfsnieuws, zoals bijvoorbeeld over Tyson Foods dat de boeken opende. Het bedrijf zag de nettowinst dalen. De omzet van de vleesverwerker en voedingsproducent nam wel toe, maar minder dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend.

Starbucks sloot een deal met Nestlé dat voor ruim 7 miljard dollar de producten van de Amerikanen buiten de koffieketen gaat verkopen. Aromaproducent International Flavors & Fragrances (IFF) neemt ondertussen zijn Israëlische concurrent Frutarom over. IFF betaalt daar circa 7,1 miljard dollar voor.

Berkshire Hathaway

Investeringsfonds Berkshire Hathaway van zakenman Warren Buffett maakte verlies in het eerste kwartaal. Dat was onder meer te wijten aan nieuwe boekhoudregels waardoor niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het nettoresultaat moeten worden opnemen. Buffett had die regels al eerder een nachtmerrie genoemd. Het operationele resultaat steeg wel met 49 procent.

Buffett had zaterdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway ook nog goede woorden over voor technologiebedrijf Apple en bank Wells Fargo. In die bedrijven heeft Berkshire Hathaway belangen.

Vrijdag boekten de Amerikaanse beurzen een stevige winst. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 24.262,51 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 1,3 procent tot 2663,42 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,7 procent aan tot 7209,62 punten.